Concert : Susheela Raman à la Ferme du Buisson, samedi 16 février à 20h30

En effet, elle sera accompagnée d'un ensemble orchestral traditionnel typique de Bali et Java (un gamelan), et nous dévoilera le fruit de sa collaboration avec le guitariste et producteur Sam Mills, ainsi que le compositeur virtuose de gamelan contemporain Gondrong Gunarto. Outre l'intérêt de voir chanter Susheela Raman, les Seine-et-Marnais sont chanceux de pouvoir découvrir un travail de fusion musicale extrêmement abouti et innovant. Les musiques avaient été composées en amont par la chanteuse et son guitariste, avant même de savoir si les arrangements de gamelan fonctionneraient. Les sonorités planantes et captivantes qui ont toujours caractérisé la musique de Susheela se voient magnifiées par l'apport de cette influence javanaise. Cela donne une musique métissée, envoûtante voire quasi chamanique, ancrée dans la tradition et tournée vers la modernité. Rien d'étonnant pour cette artiste cosmopolite et intemporelle, qui a passé son enfance en Australie, son adolescence en Inde avant de s'installer en Angleterre et d'y développer son art. Son concert promet donc d'être une occasion unique de découvrir un type de world musique très peu jouée en France.

Ferme du Buisson,

allée de la Ferme, Noisiel,

01 64 62 77 77,

www.lafermedubuisson.com/programme/susheela-raman

Tarif : de 4 euros à 17 euros