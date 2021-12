Concert de musiques d'espérance

La célèbre flûtiste et directrice artistique américaine Julie Scolnik accompagnée de la soprano Gaëlle Mechaly, de la pianiste Edna Stern, du violoncelliste et Chef d’orchestre Marc Coppey et de plus d’une trentaine de musiciens se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein.

Ces musiciens offriront un concert exceptionnel –Bach, Mozart, Elgar, Beethoven–, à l’occasion de cette soirée organisée dans l’un des plus prestigieux salons de l’Hôtel de Ville. L’intégralité de la recette sera reversée à un programme de recherche.