Concert : Pomme + Safia Nolin, le 6 mars // File7

Pomme : En cavale entre la France et le Québec, Pomme continue de mûrir en allant pérégriner près de la folk et de la chanson française. D'une rare délicatesse, ses textes font éclore des humeurs pleines de poésie, tantôt joviales, tantôt sentimentales. Avec sa douceur émotive, Pomme creuse la parole d'une enfance qui bourgeonne et finit par grandir. Dans la lueur du crépuscule, elle fait danser des arpèges scintillants comme des lucioles en fête. Après une tournée-fleuve et un succès grandissant, Pomme revient à File7 pour présenter son nouvel album, “Les failles”.

Safia Nolin : En couchant ses peines et ses plaisirs sur ses partitions, Safia Nolin continue de provoquer le grand frisson auprès de la critique et du public. Qu'elle chante ses propres compositions ou des reprises de classiques québécois, l'artiste nous ravit dans son univers singulier au gré des époques et de ses envies. Entre guitares frugales et murmures rassérénants, la chanteuse trouve refuge dans des ballades consolatrices et apaisantes. Source de réconfort, le répertoire de Safia Nolin s'invite comme la solution idéale pour supporter les voyages solitaires au cœur de l'hiver.