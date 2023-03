Compose It s’installe à La Ferté-Gaucher

Créée en 2018, Compose It est une start-up industrielle qui révolutionne le secteur des réservoirs sous pression. En effet, elle exploite, sous licence exclusive, une technologie brevetée permettant la fabrication de réservoirs en matériaux composites pour les marchés du stockage de fluides sous pression (air, eau, gaz). Le procédé est robotisé et ne produit pas de déchets à la fabrication. Légers, durables, faciles à entretenir et conçus à partir de matériaux recyclables, les réservoirs de Compose It apportent une forte valeur ajoutée technique et environnementale. La start-up intervient sur trois principaux marchés : le traitement de l’eau,l’eau chaude sanitaire et l’air comprimé.

« Nous croyons en un monde dans lequel les contraintes économiques peuvent s’accorder avec des valeurs humanistes et écologiques. Pour cela, nous nous appuyons sur notre technologie de rupture pour apporter notre contribution », déclare Sébastien Goudalle, cofondateur de Compose It avec Jonathan Archer et Pierre Blanc-Vannet.

Une vingtaine d’emplois à la clé

Le 20 mars, la start-up parisienne a donc inauguré son nouveau site industriel à La Ferté-Gaucher en présence, notamment, d’Alexandra Dublanche,vice-présidente de la Région Île-de-France et présidente de la société d’économie mixte Investissements & Territoires. En effet, bel exemple de réindustrialisation décarbonée en Île-de-France, Compose It est soutenue par le conseil régional Île-de-France à hauteur de 450 000 euros (appel à projets PM’up Relance), ainsi que par TotalEnergies dans le cadre de la transformation de l’ancienne raffinerie de Grandpuits en une plateforme “zéro pétrole“.

Pour sa part, la SEM Investissements & Territoires est intervenue en tant que propriétaire des locaux, tandis que la Communauté de Communes des Deux Morin a apporté sa garantie d’emprunt sur 50 % du financement bancaire. Ce double coup de pouce va ainsi permettre à Compose It de se concentrer sur son développement opérationnel et de bénéficier d’un loyer progressif sur les trois premières années à compter de janvier 2022. Elle bénéficie aussi d’une option d’achat du bâtiment à la SEM à partir de 2028.

« Nous sommes très heureux de favoriser l’implantation de Compose It et de l’accompagner dans son développement. Cette arrivée montre qu’on peut concilier réindustrialisation et décarbonation et créer des emplois qui sont les bienvenus dans un bassin d’emploi ayant beaucoup souffert », souligne Alexandra Dublanche. La création d’une vingtainede postes va ainsi compenser plusieurs fermetures de sites industriels sur le territoire comme ceux de Villeroy & Bosch et d’Arjo Wiggins.