Le groupe Stef signe une convention Entreprises et Quartiers

Cette convention, en faveur des jeunes issus des quartiers de la politique de la ville, est un accompagnement vers l'emploi. Elle pose les actions opérationnelles et concrètes qui seront conduites par les équipes de ressources humaines du site Stef Darvault, les structures locales, les associations partenaires et les établissements scolaires du département. Elle prévoit :

- la mise en place de partenariats avec les lycées/les universités pour faire découvrir les métiers de la logistique et du transport, développement de l'alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation), proposition d'emplois étudiants,

- l'accueil de stagiaires de 3e,

- l'organisation de la semaine de l'insertion professionnelle des jeunes sur le site de Stef Darvault en partenariat avec les lycées,

- la participation aux actions menées par l'association « 100 chances, 100 emplois » (appui à la rédaction de CV, simulation d'entretiens…).

Pour Francis Lemor, président du Groupe Stef, « les quartiers de la politique de la ville sont de véritables viviers de jeunes talents ». Aussi, la volonté de l'entreprise est de « bien les accompagner jusqu'à l'emploi durable ». Ce partenariat représente également pour le groupe une contribution concrète au développement économique et social du département.

Le groupe Stef avait signé la charte « Entreprises et Quartiers » au niveau national en 2016 et une convention locale de partenariat avec le département du Val-d'Oise en 2017.

La charte « Entreprises et Quartiers » a été initiée en 2013 par le ministère de la Ville. Elle vise à répondre aux enjeux de la formation, d'emploi et de développement économique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville par la mobilisation des entreprises en faveur de leurs habitants.