Commerces : Une aide de 1 000 euros de la Région pour le loyer de novembre 2020

Cette aide concerne uniquement la période du mois de novembre 2020 et est octroyée dans la limite du budget alloué à ce dispositif. Sont éligibles les entreprises franciliennes créées avant le 15 octobre 2020 et dont l'activité relève d'un code NAF 13 à 18, 20, 22-23, 26 à 28, 31 à 32, 45-11z et 45-19z, 47, 56 (hors restauration rapide), 74.1 et 74.2, 77.2, 79, 82.11z, 85.53Z, 93, 95.2 et 96. Elles doivent, en outre, employer moins de dix salariés et avoir un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 2 millions d'euros, avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 et être locataires de leurs locaux commerciaux auprès d'un bailleur autre que social ou public.

Renseignement : relancecommerces@iledefrance.fr et 01 53 85 53 85