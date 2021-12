Commerces : B&M ouvre deux nouveaux magasins à Chanteloup-en-Brie et Meaux

Le groupe b&m, spécialiste des produits d'équipement de la maison et de la personne à prix discount poursuit son implantation en Seine-et-Marne. Après Savigny-le-Temple et Claye-Souilly, l'enseigne, qui possède déjà plus de 1 000 magasins à travers l'Europe, continue son développement et pose ses valises à Val d'Europe et Chanteloup-en-Brie.

Les deux magasins proposeront de nombreux produits d'équipements, de linge de maison, de mobilier et également des produits alimentaires. Anthony Giron, président de B&M en France se réjouit de l'arrivée de deux nouvelles enseignes dans la région : « C'est avec grand plaisir que nous dévoilons les deux nouveaux magasins B&M en lieu et place des anciens BABOU de Chanteloup-en-Brie et Meaux. Ces deux points de vente situés en Seine-et-Marne sont très emblématiques par leur présence historique : pour le premier, dans la zone commerciale du Chêne-Saint-Fiacre et pour l'autre, boulevard du Chevalier Bayard à Meaux. Dès les ouvertures, les clientèles chanteloupienne et meldoise pourront découvrir toutes les références qui font le succès de l'enseigne B&M : décoration, mobilier, jardin, habillement, textile de maison »

Le magasin de Val d'Europe se situera avenue de la Ferme Briarde à Chanteloup en Brie. Il remplacera l'ancienne boutique Babou. La marque ayant été rachetée par le groupe anglais b&m. Ouverture prévue dès le 23 juin.

Pour le magasin de Meaux, il faudra attendre jusqu'au 21 juillet. Il sera situé dans la zone commerciale, précisément au 22 boulevard du Chevalier Bayard.

À l'occasion de l'ouverture de chacun de ses magasins, B&M invite ses visiteurs à profiter de ses 4 jours 100% gagnants pour remporter des centaines de lots instantanément.