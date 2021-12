Commerce international : Rencontre d'affaires avec des chefs d'entreprise d'Afrique

Manuel Moreau, président de l'International Club 77 - le réseau des acteurs de l'international en Seine-et-Marne - et la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Seine-et-Marne accueillent une délégation de 40 chefs d'entreprise d'afrique centrale et d'afrique de l'ouest, le mardi 28 mars 2017, de 10h à 16h, à la CCI Seine-et-Marne (Serris / Val d'Europe), dans le cadre d'une journée de rencontres et d'affaires avec près de 70 PME-PMI seine-et-marnaises.

L'Afrique Centrale et l'Afrique de l'Ouest représentent aujourd'hui de formidables opportunités économiques pour les entreprises françaises. Des marchés en émergence pour lesquels nos PME-PMI ont besoin d'un accompagnement pour leur approche et la création de courants d'affaires. De leur côté, les sociétés du continent africain rencontrent parfois des difficultés pour concrétiser des collaborations avec les entreprises françaises.

Cette journée du 28 mars permettra ainsi, à travers des rencontres et échanges, d'opérer des rapprochements entre entrepreneurs européens et africains, en vue d'identifier, pour chacun d'eux, de nouveaux partenaires techniques et commerciaux.

La délégation africaine qui sera accueillie en Seine-et-Marne est composée de 35 entreprises, représentant différents pays (Burkina Faso, Congo Brazzaville, Cameroun, Mali, Sénégal, Togo) et secteurs d'activités (agriculture/pêche, agro-alimentaire, BTP, commerce/distribution, cosmétique, énergie/électricité, environnement, industrie, informatique/numérique, santé, services aux entreprises, télécommunications et réseaux, textile/habillement, transport/logistique, tourisme).

Pour les dirigeants africains, cette rencontre d'affaires répond à plusieurs objectifs :

- S'informer sur les caractéristiques économiques de la Seine-et-Marne,

- Rencontrer des dirigeants d'entreprises françaises intéressés pour nouer des contacts avec des opérateurs africains,

- Visiter des entreprises françaises et découvrir leurs outils de production,

- Découvrir et nouer des contacts avec les autres entreprises africaines de la délégation,

- Identifier des sociétés françaises et africaines disposant de savoir-faire ou proposant des produits ou prestations susceptibles de les intéresser.

Le programme



10H : Présentation de la Seine-et-Marne

10H30 : Les marchés d'Afrique Centrale et d'Afrique de l'Ouest : quels potentiels, quelles opportunités pour les PME françaises ? Témoignages d'entreprises françaises et africaines

11H30 : Présentation des entreprises africaines

12H30 : Cocktail networking : échanges entre entreprises

14H00 : Poursuite des échanges et possibilité de visites d'entreprises pour les participants qui le souhaitent

16H00 : Clôture par la visite collective de l'entreprise KLUBB FRANCE (nacelles élévatrices) à Ferrières-en-Brie

L'accueil de cette délégation de chefs d'entreprise africains intervient dans le cadre de leur participation à la convention d'affaires Futurallia, qui se tient à Poitiers les 30 et 31 mars prochains.

C'est afin d'optimiser leur déplacement en France, qu'il leur a été proposé, en amont de Futurallia, de se rendre, 3 jours durant, à la rencontre de responsables de sociétés locales, et ce, dans 2 régions françaises : les Hauts de France et l'Île-de-France.

Tandis que le club d'exportateurs Cap Afrique accueillera la délégation africaine en Picardie, le 27 mars, ce sont l'International Club 77 et la CCI Seine-et-Marne qui ont été choisis pour représenter l'Île-de-France, le 28 mars. Outre les adhérents des 2 clubs, associés à l'accueil de la délégation africaine, la participation à chacune des rencontres est également ouverte, sur inscription en ligne, à toutes les entreprises des deux régions.