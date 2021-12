Comment trouver un terrain ou des bureaux sur le territoire ?

Quel choix effectuer en matière immobilière lors d'une implantation ? Ce dernier doit être adapté aux besoins, à l'ambition et au développement de l'entreprise. Où continuer son développement en Seine-et-Marne ? Qu'il s'agisse de l'implantation, ou, ensuite, du développement de l'entreprise, l'agence Seine-et-Marne attractivité dispose des opportunités immobilières et foncières adéquates. Plateau de bureaux de 800 m², local d'activité, entrepôt, location ou l'achat d'un foncier… De la création à la croissance, en passant par le recrutement et l'expérimentation, l'agence offre toute une gamme de conseils et d'outils au service des entreprises. Sa connaissance du tissu économique et politique est par ailleurs fortement appréciée par ses interlocuteurs.

Faciliter l'implantation

Comment trouver une offre adaptée à son besoin ? La base BouGI, à l'instar d'un moteur de recherche, permet de chercher en fonction de sa localité dans le département. A partir du lien https://immobilier.seine-et-marne-invest.com, Seine-et-Marne Attractivité propose de trouver un terrain, un entrepôt, un local d'activités, un bureau, un entrepôt, un hôtel d'entreprises/atelier locatif, un espace de coworking ou encore un patrimoine bâti atypique. Roissy/Meaux, Marne-la-Vallée, Sénart/Melun, Est ou Sud 77, le chef d'entreprise peut aussi faire son choix en désignant une aire départementale spécifique.

Alimentée par les partenaires immobiliers de Seine-et-Marne Attractivité, tels que les agences immobilières, les aménageurs, les promoteurs, les collectivités locales, mais aussi les opérateurs du marché les plus qualifiés en Seine-et-Marne, la base BouGI contient près de 800 d'offres.

Un club pour faire le point

L'Agence d'attractivité porte également d'un réseau d'acteurs réunis au sein du Club de l'immobilier d'entreprise, qui a pour fonction de promouvoir la Seine-et-Marne auprès des prescripteurs. Ce dispositif permet aussi de nourrir le dialogue entre les professionnels, les institutionnels et les collectivités locales. Le club participe ainsi à l'orientation des politiques de développement économique et contribue à mieux cerner les attentes des investisseurs immobiliers.