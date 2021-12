Comment porter et entretenir un masque grand public ?

Le masque doit tout d'abord lavé une première fois avant toute première utilisation, durant 30 min au moins et à 60°C minimum.

Avant de le porter, il est nécessaire de se savonner les mains ou de les nettoyer à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Il faut ensuite, en tenant le masque par les élastiques, l'ajuster de façon à recouvrir la bouche, le nez et le menton. Le masque doit être changé au bout de 4h d'utilisation, lorsqu'il est endommagé, ou lorsqu'il s'humidifie, ou lorsqu'il est nécessaire de boire et manger. Le retirer alors en le tenant toujours par ses élastiques et le placer en vue de son prochain nettoyage. Il est possible de le faire sécher au sèche-linge, à l'aide d'un sèche-cheveux, ou encore à l'air libre sur une surface désinfectée.

Les services de l'Etat rappellent toutefois que le masque ne remplace pas les gestes barrières et la distanciation sociale; il ajoute une barrière physique lorsque l'on est en contact avec d'autres personnes.