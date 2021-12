Comment gérer votre entreprise avec la crise ?

Elisabeth Detry, présidente de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne, Jean-Robert Jacquemard, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Seine-et-Marne, et Patrick Renault président de la CGPME 77 auront le plaisir de tenir une conférence en présence du préfet Jean-Luc Marx.

Cette conférence qui s’intitule « Artisans, Commerçants et Dirigeants de TPE/PME, période de crise : anticipez vos besoins de financement et la gestion de votre trésorerie : solutions pratiques d'accompagnement » se tiendra le mardi 23 juin à 18h30, à la CCI Seine-et-Marne 1, avenue Johannes Gutenberg à Serris / Marne-la-Vallée.

Les entrepreneurs intéressés pourront y recevoir les conseils de Cécile de Saint-Michel, expert-comptable et présidente d'ECF 77 ; Frédéric Birrittieri, directeur de l’URSSAF de Seine-et-Marne ; Denis Dahan, directeur départemental des Finances Publiques ; Audrey Mombailly, de la Délégation régionale Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis de la BPI ; Joël Manly, adjoint au directeur départemental de la Banque de France ; et Patrick Derhy de la plateforme de crowfounding Pretgo.

La réunion sera suivie d'un cocktail à partir de 20h30.