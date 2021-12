Comment estimer le coût d'embauche d'un salarié ?

Sécuriser un projet de développement nécessite d'avoir une idée du coût réel de recrutement d'un salarié, alors que peu d'employeurs, surtout lors d'une première embauche, y ont accès. Disponible sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, un simulateur d'embauche intégrant 40 cotisations différentes permet de calculer le coût de recrutement d'un salarié.

Il intègre des variables comme le nombre de salariés dans l'entreprise, le type de contrat (CDI ou apprenti), le statut (cadre ou non-cadre), le salaire brut ou net, le temps de travail (complet ou partiel), ou la commune. Certains dispositifs d'aide et de réduction étant peut connus, et afin de faire face au nombre conséquent règles fiscales et sociales, le gouvernement a mis en place cette ressource ouverte de calcul des cotisations sociales pour le coût d'une embauche en France, quelque soit la taille de l'entreprise.

La politique de simplification dans le secteur de l'emploi s'inscrit en parallèle de réflexions menées par le gouvernement. Elle permet au tissu économique français un assouplissement dans son organisation quotidienne pour faire face aux enjeux concurrentiels dans un souci partagé de sécurité des salariés et des demandeurs d'emploi.