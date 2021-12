Comment épouser un milliardaire à L'espace Nino Ferrer de Dammarie-les-Lys

C'est ce que prouve la comédienne Audrey Vernon dans son one woman show qui aborde avec légèreté lors de son enterrement de vie de jeune fille la thématique de la mondialisation, du capitalisme et des avantages qu'il y a à faire sa vie avec un milliardaire plutôt qu'à travailler avec ou à être son client. Avec un humour subtil et caustique, Audrey Vernon brosse le portrait au vitriol du microcosme des milliardaires, capable d'influer sur le destin de milliers de personnes d'un simple claquement de doigt. Un spectacle éco-humoristique qui gagne à être vu.

Espace Nino Ferrer

Place Paul Bert

Dammarie les Lys

Tarifs : 19 euros