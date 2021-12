Commémoration de la Grande Guerre en grande pompe

Lancé début janvier à l'Hôtel du Département, ce grand projet culturel et commémoratif atteindra son apogée le samedi 8 septembre prochain, après de nombreuses répétitions et cérémonies d'allumage de bougies en plein air.

La fameuse célébration orphéonique comportera deux temps forts. D'une part, une œuvre musicale interprétée par 300 instrumentistes et 400 choristes amateurs de Seine-et-Marne. Ensemble, ils interpréteront la Grande symphonie funèbre et triomphale composée par Hector Berlioz, ainsi que la Marseillaise (version orchestrée par Berlioz) sous la direction de Jean-Michel Despin, chef de l'orchestre Melun Val de Seine et de Jean Maumené, chef de chœur.

D'autre part, un allumage éphémère à ciel ouvert de

50 000 bougies réalisé avec le concours de 300 volontaires, devant 5 000 spectateurs attendus, sous la coordination de l'artiste Muma, connu pour ses œuvres monumentales et éphémères. Sa scénographie lumineuse constitue un projet d'action culturelle participatif pour les habitants des quartiers de Dammarie-lès-Lys, Le Mée-sur-Seine et Melun.

En prologue et en épilogue de cette célébration, cinq “Pipe Bands” venus de Perrone, Caen, Nantes, Moigny-sur-Ecole et d'Ecosse feront sonner leurs grandes cornemuses des Highlands. Ces formations musicales rendront ainsi hommage aux “Pipers” ou sonneurs de cornemuses présents dans les rangs des régiments écossais lors de la Grande Guerre.

L'objectif était de mettre à l'honneur la richesse du patrimoine historique, culturel et mémoriel seine-et-marnais en associant ses habitants. Cette manifestation d'ampleur a obtenu le label “Centenaire 1914-1918“ qui distingue les projets de qualité les plus innovants et structurants pour les territoires.