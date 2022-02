Une élève de 17 ans met fin à ses jours dans le lycée Galilée

Selon les premiers éléments de l’enquête, cette élève de Terminalesouffrait de dépression et faisait l’objet d’un suivi médical. L’annonce de ce suicide a provoqué une vive émotion au sein du lycée Galilée de Combs-la-Ville qui accueille 820 élèves. Une cellule d’écoute a été aussitôt mise en place par le rectorat de Créteil.Selon les premières constatations, l’adolescente s’est pendue dans les toilettes.

L’inspectrice d’académie et les équipes mobiles de sécurité du rectorat se sont rendues sur place, tandis que l’enquête a été confiée au groupe d’appui judiciaire du commissariat d’agglomération de Melun Val de Seine. Celui-ci devra confirmer les causes du décès et déterminer le contexte de ce drame. D’après les premiers éléments dont disposent les enquêteurs, ce geste désespéré ne serait pas lié à un phénomène de harcèlement.v