Combs-la-Ville : Soldats des colonies

Intitulée « Les auxiliaires de la gendarmerie coloniale et la force noire », elle évoque les soldats originaires d’Afrique, qui ont versé leur sang en combattant sous le drapeau français. Cette exposition, qui rassemble de nombreux objets, documents et photos, a bénéficié du soutien de l’Office national des anciens combattants, de l’école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun (avenue du 13e Dragons) ainsi que de bénévoles, dont Jacques Revers qui a prêté des objets de sa collection personnelle. Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h30 tous les jours sauf le dimanche. L’entrée est libre. Renseignements au 01 60 60 18 23.