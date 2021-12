Combs-la-Ville : la résidence Domitys opte pour la téléconsultation médicale

Ce service prend la forme d'une borne interactive. Celle-ci a été installée début mars au sein de la résidence « Les notes florales » à Combs-la-Ville. Elle est située dans une pièce à part du bâtiment pour préserver la confidentialité des échanges entre le patient et son médecin. La résidence seine-et-marnaise est la troisième du groupe à proposer ce service après celles de Blois et de Calais. C'est une façon à la fois de lutter contre la désertification médicale et de protéger la santé des 58 résidents durant la « troisième vague » épidémique.

Mise en place en partenariat avec le service médical de téléconsultation Medadom, cette borne permet de contacter un médecin 7j/7 sans rendez-vous et en moins de dix minutes. Elle dispose également de tous les outils nécessaires au médecin (prise de tension et de température, oxymètre). L'objectif n'est pas de remplacer un rendez-vous physique classique, mais de pouvoir traiter rapidement un léger souci médical ou de répondre à une question.

La résidence « Les notes florales », qui a obtenu le Trophée d'argent des meilleures résidences services, envisage d'étendre prochainement l'utilisation de sa borne de téléconsultation aux habitants de Combs-la-Ville.