« Cette opération frappe les trois coups de tout ce qui sera réalisé dans les deux ans sur le secteur », a affirmé Guy Geoffroy, maire de Combs-la-Ville, lors de la pose de la première pierre d'un programme de construction situé aux 13 et 15 rue du Multien. Lancé par l'OPH 77 (Office public de l'habitat) et conçu par Ballestrero, l'agence d'habitat de Bouygues bâtiment IDF habitat social, ce projet s'inscrit dans le cadre de la restructuration du quartier des Deux coupoles.

Brice Rabaste, président de l'OPH 77, et Guy Geoffroy, maire de Combs-la-Ville (© Hervé Gavoille ).

Avec cette opération de construction de 58 logements locatifs en Prêt locatif à usage social (PLUS) et Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI), d'un parking en sous-sol et d'un local d'activité, Combs-la-Ville renforce son offre de logements sociaux pour atteindre les objectifs fixés par la loi SRU (loi relative à la solidarité et aux renouvellements urbains).

Les appartements proposés à la location iront du T2 au T5. Le rez-de-chaussée, aux parois vitrées, accueillera le dispositif d'action sociale Trait d'union. « Nous avons eu pendant 40 ans du provisoire qui dure, il fallait saisir cette occasion pour remettre à niveau le centre d'action sociale », a souligné l'édile, indiquant que la restructuration des équipements culturels allait s'accompagner d'une refonte des équipements sportifs.

« Il est important que ces habitants s'intègrent bien au tissu et dans un projet de restructuration urbaine qui inclut des services publics de proximité », a salué Brice Rabaste, président de l'OPH 77. Si Combs-la-Ville n'a pas « réellement de centre-ville », Guy Geoffroy a indiqué vouloir créer « une certaine centralité » avec cette résidence, qui sera le « premier bâtiment aperçu par les visiteurs du Sud de la commune ». La livraison de ce bâtiment dont les travaux ont commencé au 3e trimestre 2017, est programmée pour le 1er trimestre 2019.