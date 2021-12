Combo 77 aide les décrocheurs du monde du travail

À l’origine de Combo 77, on retrouve un consortium de six structures spécialisées dans l’insertion professionnelle. Outre Initiatives 77, participent également à ce projet Croix Rouge insertion Appro 77, m2ie (Maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi), ODE (Orientation, développement, emploi), Travail entraide et XL emploi. Ce dispositif, lauréat de l’appel à projets “La fabrique de la remobilisation”, est financé par le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il a été mis en place en juillet 2020 pour une durée de trois ans avec l’ambition de réinsérer 440 bénéficiaires dits “invisibles” et issus, pour la plupart, des zones les plus rurales du département.

Aujourd’hui, ce public n’adhère pas ou plus aux programmes connus, souvent par un manque de proximité et du peu de personnalisation du parcours.

Combo77 tente de remédier à ces carences en se présentant comme un dispositif complémentaire des actions déjà existantes. Sa première fonction est de mobiliser ce public en allant à sa rencontre grâce à l’utilisation, depuis juin dernier, d’un bus : le “Combo-bus”. Connecté et itinérant, ce véhicule est doté de sièges avec tablettes pour poser un ordinateur, d’un accès Wi-Fi et d’un bureau individuel réservé aux entretiens confidentiels. Cet outil de ressources, de formation et de convivialité a déjà effectué près d’une dizaine de sorties dans des communes rurales, essentiellement dans le sud et le sud-est du département. Sur place, il propose plusieurs modules : accès aux droits, logement, santé, redynamisation, e-learning, avec des ateliers présentiels et collectifs et projet professionnel.

Actuellement, plus de 80 personnes sont engagées dans ce parcours co-construit avec un référent. Aucune rémunération n’est prévue durant cet accompagnement, mais des entretiens individuels et des sessions collectives sont programmés, afin de mesurer leurs aptitudes personnelles et professionnelles. L’objectif est de permettre à ces bénéficiaires de (re)devenir acteurs et responsables de leur insertion durable. L’une des missions de Combo77 est de les orienter vers une structure de l’insertion par l’activité économique (IAE) pour consolider leurs acquis ou, idéalement, directement vers l’emploi pérenne. Un peu plus d’un an après son lancement, les résultats de Combo 77 sont plutôt encourageants. 50 % des personnes suivies ont, en effet, retrouvé un emploi (CDI ou CDD de plus de six mois).

Renseignements : contact@combo77.fr et 01 64 87 45 80.