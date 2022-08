“Colo apprenantes” : Isabelle Lonvis-Rome à Souppes-sur-Loing

Lors de sa visite à Souppes-sur-Loing, le 5 août, Isabelle Lonvis-Rome était accompagnée de Nadège Baptista, préfète déléguée de Seine-et-Marne pour l’Égalité des chances. Toutes les deux ont assisté aux activités pédagogiques destinées aux enfants inscrits dans cette colonie de vacances baptisée "Nature'llement" et s'inscrivant dans le cadre de la deuxième édition de l’opération “Vacances apprenantes“. Lancée l’été dernier en raison des conséquences liées à la crise sanitaire, celle-ci vise à répondre aux besoins d’expériences collectives et de remobilisation des savoirs. A Souppes-sur-Loing, au sein du parc des Sources, c’est une activité de “Land Art“ (action créative et ludique consistant pour les enfants à ramasser différents éléments naturels comme des feuilles, des cailloux ou des fleurs pour créer un ensemble artistique) que la ministre et la préfète ont suivie. « C’est un plaisir de découvrir cette opération qui mêle divertissement et instruction. C’est un véritable vecteur d’égalité des chances. Bravo et merci aux acteurs de terrain de permettre à ces enfants de se créer de beaux souvenirs de vacances », a déclaré Isabelle Lonvis-Rome.