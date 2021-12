Colloque : Faire face aux risques en agriculture les 22 et 23 février

L'objectif de ce colloque est de solliciter les chercheurs internationaux en sciences sociales et les partenaires du monde agricole afin de répondre à plusieurs questions qui se posent en agriculture. Ce colloque permettra de faire le point sur l'état des connaissances en management des risques en agriculture, en bénéficiant du retour d'expérience des acteurs et partenaires du monde agricole et des résultats des chercheurs internationaux en sciences sociales travaillant sur cette thématique de recherche.

De 8 h 30 à 19 h, le jeudi et de 8 h 45 à 18 h au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e.

Renseignements sur www.chaire-management-risques-agriculture.org