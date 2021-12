Colloque AFJE & ICC : l'entreprise face aux choix de l'arbitrage

Ce colloque est l’occasion de mettre en évidence les bonnes pratiques, les méthodes et procédures les plus efficaces pour les entreprises.

L’arbitrage est l’un des modes favoris de résolution des litiges dans le cadre de transactions commerciales internationales. Il est applicable à toutes tailles de litiges, de quelques dizaines de milliers d’euros jusqu’à des centaines de millions d’euros. L’arbitrage peut donc concerner toute entreprise.

Les entreprises apprécient ce mode de résolution aux procédures claires, rapides et souples, mais elles attendent de l’arbitrage qu’il soit capable de relever de nouveaux défis :

Le premier défi concerne le choix du mode de résolution des litiges en appréciant dans quels cas et dans quelles conditions l’arbitrage sera le plus pertinent.

Le deuxième défi concerne le choix de l'arbitre, en considération d'exigence de transparence et de performance.

C’est pourquoi, le Comité français de la Chambre de commerce internationale (ICC France) et l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) organisent ce colloque intitulé « l’entreprise face aux choix de l’arbitrage » le jeudi 3 avril à 9h au siège mondial de la CCI, 33/43 avenue du Président Wilson, dans le 16e arrondissement de Paris.

Carole Malinvaud, avocate associée chez Gide Loyrette Nouel et présidente de la Commission Arbitrage et ADR d’ICC France, et Henri Michel Siraga, président d’honneur de l’AFJE, animeront les deux tables rondes sur le choix de l’arbitrage et le choix de l’arbitre.

Participeront à ces tables rondes Isabelle Hautot, directrice Juridique Litiges Groupe et Résolution des conflits chez Orange ou encore Anne-Marie Juillerme, directrice Grands Contentieux de Total, Jean-Baptiste Racine, professeur de droit à l’Université de Nice, Andrea Carlevaris, secrétaire général de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et Charles Jarosson, arbitre international ; professeur de droit, Université de Paris II.