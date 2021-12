Collembole : les ateliers nature ludiques

Elle y propose des ateliers d'éducation à l'environnement qui peuvent prendre des formes diverses en fonction du public :

« Je développe trois axes thématiques : l'art, la découverte ou le scientifique. Selon les particularités du public visé, je vais proposer une approche pédagogique qui permettra une meilleure sensibilisation » nous explique cette passionnée qui a toujours évolué dans ce domaine. Après l'obtention d'un Bac Pro aménagement paysager, Alexandra a partagé pendant huit ans son amour des plantes et des animaux au sein d'associations éducatives pour lesquelles elle créait des jardins pédagogiques ou des ateliers de sensibilisation. « J'ai complété ma formation par un diplôme d'état d'éducateur nature et environnement et ça me permet d'intervenir en milieu scolaire ou périscolaire .»

Le public concerné par l'offre de Collembole est varié. Alexandra peut aussi bien sensibiliser des groupes d'adultes à la nature par le biais de balades découvertes, que s'adresser à des groupes d'enfants qu'elle impliquera beaucoup plus sur le terrain : « J'ai récemment fait travailler six enfants en difficulté sur un élevage de chenilles qui produisent de la soie ».

Bien que travailleur indépendant, Alexandra opère sur toute lÎle-de-France, pour des groupes de cinq à 30 personnes. Ses clients ont des profils divers, parmi eux, le museum national d'histoire naturelle, des municipalités et désormais des offices du tourisme qui apprécient la valorisation du territoire que permet l'expertise d'Alexandra. « Être seule présente l'avantage de la flexibilité, je peux adapter mon offre aux besoins des clients et me montrer créative et réactive dans ma proposition pédagogique. »

Entre les stages pendant les vacances scolaires, les ateliers périscolaires, les balades nature ou les tenues de stand lors de festivals locaux, Alexandra qui est sur tous les fronts, trouve un appui non négligeable au sein de Rurban Coop qu'elle a rejoint lors du lancement de son activité en mai 2017. « Les rendez-vous de suivi récurrents sont un élément structurant et aident à garder le cap. » Si Alexandra n'a pas encore de visibilité à long terme, son agenda des dix prochains mois se noircit à vue d'œil et c'est un bon signe.

Contact : Alexandra Lagneau

06 84 07 87 55 -

https://collembole-ateliernature.fr/

educnature.collembole@laposte.net