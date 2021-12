Collèges : le Département organise un hackathon

Si des actions éducatives sont déjà proposées aux collégiens (Passion métiers, Mini-entreprise, Collège nature, Collège au cinéma…), le Département souhaite désormais rendre lisible son offre et la développer. L'objectif ? Mieux répondre aux besoins des jeunes et des acteurs de l'éducation, le tout en tenant compte des caractéristiques du territoire. Pour ce faire, la collectivité a choisi une démarche “innovante”, le hackathon. À la base réservée aux développeurs informatiques lors de la conception de projets, cette démarche s'est élargie aujourd'hui à d'autres champs que celui du numérique. C'est donc à un challenge créatif et participatif auquel sont conviés les Seine-et-Marnais.

Concrètement, élèves, parents, enseignants, entrepreneurs ou encore membres d'associations sont invités à participer à ces deux jours de réflexion intensive en décembre. Engagement citoyen et associatif, stage de 3e, découverte du monde professionnel, culture générale, pratiques sportives, aménagements des locaux des collèges sont autant d'exemples de sujets qui pourront être abordés pour voir émerger des actions concrètes et utiles.

En amont de cet événement, le Département a d'ores et déjà engagé une phase de consultation de 200 collégiens et enseignants du territoire pour recenser les besoins et présenter l'événement de décembre.

Pour participer :

Le 14 novembre, de 18 h à 21 h 30, à l'Hôtel du département, à Melun, les acteurs économiques et associatifs sont invités à découvrir cette démarche et à réfléchir aux défis qui pourront être proposés lors du hackathon.

Le week-end des 7 et 8 décembre, à la Centrif' (Cité Descartes, Champs-sur-Marne), tous les acteurs intéressés (élèves, parents, enseignants, entrepreneurs, etc.) ont rendez-vous pour le hackathon.

Inscription (mentionner ses coordonnées pour recevoir un mail de confirmation) : hackathon77@departement77.fr. À partir du 28 octobre, toutes les informations sur le hackathon seront disponibles sur un site Internet spécifique : www.hackathon77.fr.