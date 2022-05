“Collège nature” : les inscriptions sont ouvertes

Créé en 2017, le dispositif “Collège nature“ offre aux élèves la possibilité de découvrir l’environnement et la biodiversité à travers des ateliers mis en place au cœur même des espaces naturels sensibles (ENS) du département. Il repose sur l’accompagnement technique d’un projet pédagogique et permet également aux collégiens d’appréhender les relations entre l’homme et son environnement.

Ce concours est doté de trois prix (départemental, originalité et coup de cœur) décernés aux collèges vainqueurs. Ces distinctions récompensent l’engagement des élèves et valorisent leurs actions. L’année dernière, c’est le collège Vasco de Gama de Saint-Pierre-lès-Nemours qui avait décroché le prix départemental, tandis que les collèges Blanche de Castille (La Chapelle-la-Reine) et Madeleine Renaud (Serris) avaient remporté respectivement les prix originalité et coup de cœur.

© Département Seine-et-Marne

Pour cette édition 2022-2023, plusieurs nouveautés sont à noter. Le franc succès rencontré par ce dispositif a, en effet, incité le Département a le dynamiser. Cette évolution se traduit par la mobilisation d’un plus grand nombre de collèges (30 établissements contre 13 auparavant), la création de niveaux d’implication, la mise en place d’ateliers “Découverte de la biodiversité“ et le renforcement du lien avec le label E3D. Ce label est attribué aux établissements scolaires qui s’engagent dans une démarche globale de développement durable, afin d’apporter des solutions concrètes aux objectifs de l’Agenda 2030 (programme de développement durable adopté en 2015 par les 193 États membres de l’Organisation des Nations Unies).

En guise de mise en bouche, un premier atelier s’est déroulé le 20 avril à la Plaine de Sorques, espace naturel sensible situé à cheval sur les communes de Montigny-sur-Loing et Moret-Loing-et-Orvanne. À cette occasion, un animateur a fait découvrir aux élèves la richesse naturelle de ce site. Pour s’inscrire à cette nouvelle édition, les collèges doivent télécharger le livret dédié sur le site ENT77, le remplir et le retourner avant le 9 mai.

Renseignements : www.seine-et-marne.fr