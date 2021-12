Collectes et distributions du matériel médical

Avec la participation de grandes sociétés seine-et-marnaises, distribuant leurs stocks de masques, et l'action des associations, les agents de la Direction des routes assurent quotidiennement la collecte et la distribution du matériel médical indispensable aux centres de santé du département. Ces équipes ont déjà collecté 1 350 charlottes, 3 100 paires de gants, 600 masques FFP1, 980 masques FFP2, 3 000 sur-bottes et 1 263 blouses à la Préfecture de Melun, et 2 500 vestes, 200 blouses, 800 charlottes et 1 000 combinaisons à la sous-préfecture de Meaux. Elles ont, par ailleurs, livré dans 30 structures de santé (Ehpad, cabinets médiczux, SSIAD, …) 32 050 masques chirurgicaux FFP1, 1 000 masques chirurgicaux FFP2 et 250 combinaisons de protection.

Ces agents ont également assuré, avec l'appui des associations, des forces de l'ordre et des municipalités, la livraison de 27 palettes de denrées alimentaires fournies par le Secours Populaire, la Croix Rouge Française et les Restaurants du Cœur dans deux camps de Moldaves situés à Dammarie les Lys et Vaux le Pénil.