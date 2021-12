Collecte des déchets : l'entreprise Ourry roule au colza

Déjà pionnière il y a plus de dix ans dans le domaine du transport au Gaz naturel véhicule (GNV), l'entreprise de Champdeuil récidive avec, cette fois, des véhicules roulant à l'huile de colza, un carburant 100 % naturel. Présente depuis 2016 sur le marché de la collecte des déchets en Seine-et-Marne via son partenariat avec le Smetom-Geeode (Syndicat mixte fermé Est Seine-et-Marne pour le traitement des ordures ménagères), l'entreprise rayonne sur 98 communes et traite environ

25 000 tonnes de déchets par an. Pour limiter l'impact environnemental de sa flotte composée d'une dizaine de bennes à ordures ménagères, notamment à Provins, Ourry utilise donc une énergie renouvelable issue de l'agriculture. L'an passé, cette société a économisé les 215 000 litres de gasoil utilisés en 2019 tout en diminuant d'environ 60 % ses émissions de gaz à effet de serre et de particules fines.