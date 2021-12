Collecte de sang : un besoin urgent

Avec 85 000 poches, les réserves de sang stagnent à un niveau particulièrement inquiétant pour cette période de l'année. La France risque de manquer de sang cet été si les 120 000 poches ne sont pas atteintes d'ici à la mi-juillet. D'autant que les besoins sont actuellement très élevés dans les hôpitaux du fait de reprogrammations d'interventions chirurgicales décalées à cause de la Covid-19. Si les réserves n'augmentent pas très rapidement, le principal risque est que l'EFS soit obligé de demander la déprogrammation d'interventions chirurgicales non vitales.

Partout en Île-de-France, dans l'une des nombreuses collectes mobiles organisées au plus près du domicile ou du travail, ainsi que dans les 12 Maisons du don ouvertes 6 jours/7, il est possible de donner son sang et ainsi contribuer à sauver des vies. Toutes les mesures de précaution sont mises en oeuvre pour éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous accompagné de mesures de distanciations et d'hygiène renforcées.

Renseignements : www.dondesang.efs.sante.fr.