Colissimo, plus grand site de tri de colis de France, est ouvert

Imaginez trois terrains de football réunis. Après deux ans de travaux et malgré l'opposition d'une partie des habitants du village de Montereau-sur-le-Jard, l'immense plateforme colis (PFC) Île-de-France Sud dite, ‘'nouvelle génération'', est en activité depuis fin avril sur le site de Paris-Villaroche. Avec ses 324 m de long, ses 72 m de large (23 000 m2 au total sur un terrain de 10 hectares) et ses 138 quais de chargement et de déchargement, elle est désormais la plus grande plateforme postale française du réseau Colissimo. Elle justifie également ce statut par sa capacité de traitement trois fois plus rapide (37 500 colis traités par heure, grâce à un double trieur géant).

Cette plateforme, dont la direction des projets de Poste Immo a piloté la conception et la construction, va avoir un rôle essentiel dans l'optimisation de la gestion des flux avec sa vocation de ‘'hub''. Elle va, en effet, traiter les flux de 12 départements (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Yonne, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines sud, Essonne, Hauts-de-Seine sud et Val-de-Marne).

Ce projet industriel et logistique a coûté 41,2 millions d'euros. Il entre dans le cadre d'un investissement global de 450 millions d'euros, engagé depuis quatre ans par La Poste pour accompagner le développement du e-commerce, désormais l'un de ses principaux moteurs de croissance. Pour ce qui est du volet social, cette opération a généré la création de 115 emplois directs, tandis que 63 autres emplois correspondent au ‘'transfert'' de salariés du site voisin de Moissy-Cramayel. À cela s'ajoutent les 110 emplois indirects occupés essentiellement par des sous-traitants.

Enfin, la plateforme Colissimo de Montereau-sur-le-Jard vise la certification ISO 14001 pour conforter sa démarche environnementale. Son éclairage LED est ainsi économe en énergie et nécessite un minimum de maintenance, tandis que l'éclairage naturel a été privilégié dans le hall de production. De plus, sa fonction ‘'hub'' réduit les liaisons routières concernant certaines destinations. Les aménagements ont été pensés dans le but d'optimiser les conditions de travail, notamment des dispositifs ergonomiques facilitant les opérations de chargement et de déchargement des colis. L'objectif déclaré de La Poste est de diminuer son empreinte carbone. Selon les prévisions de l'entreprise postale, ses émissions de CO2 pourraient être ainsi réduites d'environ 15 000 tonnes par an.