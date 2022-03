Cogerest ouvre une cuisine centrale écoresponsable à Lieusaint

Inaugurée officiellement le 23 mars, la nouvelle cuisine Cogerest de Lieusaint est en fonction depuis le mois d’octobre. Elle livre des repas en liaison froide aux établissements sanitaires, médico-sociaux et d’hébergement à caractère social, ainsi qu’aux sociétés de services à domicile, dans un rayon de 150 kilomètres. C’est la deuxième cuisine centrale d’Île-de-France après celle de Longjumeau (Essonne), qui est en activité depuis 1974. La capacité de production de la filiale du groupe Restalliance (250 millions d’euros de chiffre d’affaires, 3 200 salariés, 1 000 établissements et 60 millions de repas préparés par an) est désormais doublée et atteint 27 000 repas livrés quotidiennement dans la région.

Avec déjà plus de 300 établissements franciliens clients, Cogerest renforce ainsi son offre auprès des acteurs de l’hébergement social et des services à la personne. Avec une sélection de produits locaux, la mise en place de circuits courts et une démarche écoresponsable, la nouvelle cuisine centrale de Lieusaint, qui emploie 120 personnes, fait ainsi la part belle au développement durable. Avec sa nouvelle légumerie intégrée, Cogerest entend notamment faire la part belle aux fruits et légumes frais et locaux. D’ailleurs, le choix de s’installer au sein de l’écopôle de Sénart, parc d’activités dédié aux entreprises impliquées dans la transition écologique, permet à Cogerest d’accélérer sa démarche responsable en vue d’une restauration livrée plus durable.

© Cogeres