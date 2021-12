Cogedim et Quai 36 associés à Melun

Un total de 463 logements et une livraison prévue pour le premier trimestre 2023. Implanté sur l'ancien site de l'hôpital Constance Pascal (boulevard de Maincy), à quinze minutes à pied du centre-ville de Melun, le futur quartier « Central Nature » est un projet d'ampleur pour l'agglomération melunaise.

Cogedim est à la manœuvre sur ce chantier qui verra s'ériger des immeubles collectifs, intermédiaires et des maisons individuelles. Mêlant architecture classique et contemporaine, ce programme immobilier s'intègre harmonieusement dans son environnement résidentiel et commerçant. Dotée de la certification Biodivercity, la résidence répond parfaitement à un objectif de construire de façon plus écologique et durable. Avec cette nouvelle réalisation, Cogedim se pose comme un véritable partenaire de la ville de Melun.

Durant les travaux, le deuxième plus grand promoteur national a choisi Quai 36 pour donner vie à la palissade du chantier. Dans le but d'enchanter le quotidien des habitants, ainsi que de transmettre une expérience culturelle au plus grand nombre, Cogedim a souhaité accompagner cette démarche de transformation urbaine par un volet artistique.

C'est l'artiste Mantra qui a été choisi par la municipalité melunaise pour réaliser une œuvre poétique et colorée peinte sur place il y a quelques jours. Extrêmement sensible à ce qui l'entoure, Youri Cansell, alias Mantra, éclaire non seulement nos villes, mais nous alerte également sur les problématiques urgentes concernant la planète. Pour sa participation à la réalisation de cette palissade, son intention est de mettre en lumière le grand effondrement de la biodiversité dont l'humanité est actuellement témoin.

Avec cette fresque, qui sera visible pendant deux ans, l'objectif est de replacer l'art au Cœur de la ville. Elle permettra d'animer le boulevard de Maincy et de faire découvrir aux Melunais l'art et la culture d'un artiste français reconnu sur le plan international. « Valoriser l'art le temps des travaux sur la plupart de nos opérations majeures est quelque chose d'essentiel pour nous, précise Arnauld de Labriffe, directeur régional de Cogedim Île-de-France Est. Cette fresque va égayer le quotidien des habitants. »

Lors de son premier fait d'armes en 2015, Quai 36 avait invité 22 artistes français et internationaux à transformer la gare du Nord en résidence artistique, réenchantant ainsi le quotidien des 700 000 usagers journaliers. Rendre l'art accessible à tous et dynamiser la vie locale, tel est le but des deux associés à Melun.