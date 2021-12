Code de la route : ouverture d'une salle d'examen à Melun

Par le biais de sa nouvelle plateforme interactive, ObjectifCode, SGS France offre aux candidats de la France entière la possibilité de s'inscrire soit en candidat libre, soit via leur auto-école, d'un simple clic sur le site www.objectifcode.com.

ObjectifCode c'est la garantie d'une réservation en ligne simplifiée via la géolocalisation, un service client dédié, une plus grande amplitude horaire (jusqu'à 19h) et des plannings optimisés (du lundi au samedi).

Reconnu par les Autorités Publiques comme tierce partie indépendante de confiance dans le secteur du contrôle et des tests, et engagé dans la sécurité routière depuis plus de 20 ans, SGS a obtenu l'agrément du ministère le 23 mai dernier pour faire passer l'examen du Code de la route.

« Notre ambition à fin 2016 est de faire passer plus de 400 000 examens du Code de la route avec pour objectif d'atteindre 400 salles d'ici la fin de l'année » s'enthousiasme Roselyne Defer, directrice Développement, Communication et Qualité/Sécurité/Environnement chez SGS.