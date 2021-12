Coaching : Bien dans son job et bien dans sa vie

Alors qu'elle effectue une première partie de carrière en tant que technicienne de recherche au sein du laboratoire pharmaceutique Guerbet, puis à des fonctions managériales dans de grandes structures ou auprès d'élus, Pascale choisit en 2008 d'orienter sa carrière vers l'accompagnement et le développement personnel, pour palier la souffrance observée dans le milieu professionnel. Elle reprend ses études en 2008 et se forme aux techniques de coaching à l'école parisienne du dojo, dont elle sort avec sa certification en 2009. Elle complète son apprentissage par une formation à d'autres techniques comme la communication non-violente et le Reiki, entre autres.

Elle se lance alors et développe sa clientèle professionnelle via des rencontres d'entrepreneur. Le bouche-à-oreille fera le reste, surtout pour sa clientèle de particuliers qui vient la voir pour des troubles psychosomatiques comme les douleurs chroniques, les phobies, ou encore les problèmes relationnels ou la gestion du stress. « Je travaille de manière globale sur l'humain et ses émotions, j'interprète le non-verbal pour mettre des mots sur les maux. Les répercussions se constatent sur le champ privé et professionnel par l'apaisement interne, la diminution des conflits et l'amélioration des performances ». Pascale compte désormais parmi ses clients la BNP, l'Hôtel du département ou encore des EPHAD. « En entreprise, je me sers beaucoup d'un outil sur lequel il y a du recul, il s'agit du yoga du rire qui permet de libérer des tensions, d'atténuer les conflits et de faciliter la parole de manière simple et spontanée. C'est une technique qui contribue à la cohésion d'équipe et diminuer le stress. ».

Auparavant auto-entrepreneur, Pascale a rejoint la Rurban Coop parce que l'esprit de la coopérative lui convenait bien pour la mutualisation des expériences et les interactions avec les autres membres. Passionnée, cette coach se résume ainsi son activité : « mon job, c'est le développement de la personne, en individuel ou collectif. Aider à amener de la positivité et à donner du sens à sa vie ».

Contact : Pascale Gilbert - Développement personnel par coaching de vie et soins énergétiques - 06 65 65 25 75 - pascalegilbert55@orange.fr