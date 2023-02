Clément Beaune à la rencontre des routiers à Poincy

Cette visite ministérielle s’est déroulée en fin d’après-midi à Poincy, au siège du groupe Barré. Clément Beaune a pu visiter les entrepôts et les services administratifs, avant de rencontrer les salariés.

Le sujet des retraites abordé

L’entrevue entre le ministre et les routiers a été l’occasion d’aborder plusieurs sujets tels que l’emploi, les conditions de travail et le plus brûlant d’entre tous : la réforme des retraites.

Des représentants de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) Île-de-France, organisation patronale leader de la branche transport routier, étaient également présents.