Claye-Souilly : un don de 10 000 euros aux sinistrés des Alpes-Maritimes

C'est un geste généreux et solidaire que la ville de Claye-Souilly et son maire (divers centre) Jean-Luc Servières ont décidé d'effectuer. La municipalité clayoise va, en effet, verser une aide de 10 000 euros à un syndicat intercommunal regroupant cinq communes des Alpes-Maritimes, qui ont été sérieusement sinistrées par d'importantes et dramatiques inondations survenues début octobre. Il s'agit de Tende, La Brigue, Fontans, Saorge et Breil-sur-Roya. Cet argent devrait notamment permettre d'effectuer des travaux dans les écoles endommagées par la montée des eaux et par des coulées de boue.