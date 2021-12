Claye-Souilly soigne sa biodiversité

Favoriser la biodiversité et réguler les crues. Telles seront les fonctions des trois futures zones naturelles qui vont être aménagées cette année à Claye-Souilly et à Annet-sur-Marne. Cette mission a été confiée au Syndicat intercommunal du bassin de la Haute et de la Basse-Beuvronne qui va superviser le chantier.

À l'issue des travaux, le risque d'inondation devrait ainsi diminuer grâce à une meilleure infiltration des eaux dans la terre. Dans quelques mois, on ne reconnaîtra plus la Beuvronne.

Actuellement dénaturé par la présence de boues qui s'accumulent depuis des années, le site sera totalement métamorphosé.

Le premier espace à être aménagé se situe à la prairie de Souilly, le deuxième au niveau de la station d'épuration de Claye-Souilly et enfin, le troisième, est implanté au vieux moulin d'Annet-sur-Marne. Il est notamment prévu la création de méandres et la plantation d'arbres à des endroits où les cours d'eau ne permettent pas la présence d'animaux sauvages.

Déjà existante, une 4e zone naturelle est actuellement en voie d'aménagement à Souilly. Ce quatrième projet a été validé pour compenser l'impact environnemental des travaux du contournement Est de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Cette zone d'un hectare accueillera notamment des espèces de batraciens grâce à l'aménagement de mares. Elle sera en partie déboisée pour permettre une plus grande luminosité. En revanche, certains arbres favorisant la biodiversité seront préservés.