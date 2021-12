Claye-Souilly : le “shopping promenade” attendu pour mars 2021

Le “Shopping Promenade”, dernier né du groupe Frey (spécialiste de l'immobilier commercial) et situé à Claye-Souilly, ouvrira finalement au printemps 2021. Les travaux ont été retardés par la crise sanitaire.

Doté d'une superficie totale de 46 000 m2 et situé au cœur d'une grande zone de chalandise (148 000 ménages à moins de 20 minutes), ce nouveau concept de centre commercial de plein air affiche une offre attractive : 45 enseignes, huit restaurants, trois cinémas, un pôle de loisirs de 9 000 m2 – salle de sport, réalité virtuelle, karting et deux aires de jeux géantes –, un cabinet dentaire et un parking (1 450 places). Côté infrastructures, un nouvel échangeur d'autoroute dédié a été construit.

La nouveauté résidera dans la construction d'une structure centrale de 350 m2 ouverte aux associations et aux producteurs locaux. Concerts, expos et conférences pourront y être aussi programmés.

Enfin, l'environnement demeure au cœur de ce projet avec une variété de matériaux de construction, 18 000 m2 de bassins “miroirs d'eau” et 1 285 arbres plantés, dont un chêne de 35 m et un séquoia, pour verdir et oxygéner le site.