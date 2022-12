Claudio Capéo en concert à Westfield Carré Sénart

Le centre de shopping Westfield Carré Sénart accueillera Claudio Capéo le samedi 10 décembre à partir de 18 heures. Le chanteur et accordéoniste franco-italien, qui compte aujourd’hui six albums et de nombreux singles, se produira à l’occasion de la sortie de son nouvel album “Rose des Vents“.

Ce concert aura lieu devant la Fnac (niveau 1, porte 7). A la fin de celui-ci, une séance de dédicaces est prévue. La première partie de ce showcase sera assurée par les danseurs de l’école Coezion, qui proposeront un spectacle à partir de 17 h 30.

Cet événement gratuit est réservé aux membres du programmeWestfield Club. En effet, seuls les détenteurs du programme de fidélité et d’un billet d’entrée pourront assister au concert. Les billets sont disponibles sur le site web ou sur l’application de Westfield CarréSénart. Ouverture des portes à partir de 17 heures.