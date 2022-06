Claudia Cunha élue Miss Seine-et-Marne 2022

Douze jeunes femmes étaient en lice et c’est Claudia Cunha, une étudiante âgée de 20 ans, qui l’a emporté. Présente à cette soirée et membre du jury, Diane Leyre, Miss France 2022, lui a remise la couronne. D’autres anciennes Miss Île-de-France ont également assisté à ce concours. D’origine portugaise et passionnée de voyages, Claudia Cunha s’est imposée devant Nolween Guyomard et Michaela Frino. Elle représentera le département lors de l’élection Miss Île-de-France qualificative pour le concours national Miss France qui sera télévisé en décembre prochain.