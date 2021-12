CJD : Colloque sur la réinsertion

C’est sous les voûtes gothiques du donjon du château de Vincennes, lieu d’incarcération entre les XVIe et XIXe siècles, que les sections de Meaux Marne-la-Vallée et du Val-de-Marne du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises (CJD) ont tenu le 16 avril un colloque sur le thème de la réinsertion des détenus en partenariat avec Sodexo et la Fondation M6. Plus de 80 participants – chefs d’entreprises, responsables associatifs, cadres de l’administration pénitentiaire, ex-détenus – sont venus pour s’informer, échanger, nouer des contacts et faire tomber leurs préjugés. Des témoignages de différents acteurs de la réinsertion se sont ainsi succédés, toujours émouvants, souvent drôles, parfois graves, pour bousculer les certitudes des uns et des autres. Tous font ce constat : la prison sans réinsertion post carcérale, c’est la récidive quasi assurée et son cortège de coûts pour notre société : financier, social, et osons le dire, moral aussi. Si, dans quelques mois, ces rencontres aboutissent à l’embauche d’un(e) ancien(ne) détenu(e) par l’un(e) des dirigeant(e)s présent(e)s, alors cette soirée pourra être considérée comme un succès complet !