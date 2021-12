CITE et RGE : Des artisans et des entrepreneurs très inquiets

Sur le CITE, la FFB a réaffirmé « sa totale opposition à l'exclusion des fenêtres et des chaudières performantes au fioul. La FFB a déploré l'absence de concertation sur le sujet, en contradiction avec les engagements pris fin 2017 par le Gouvernement. Cette concertation devait s'ouvrir avec la publication d'un rapport Ademe-CSTB et qui reste une véritable Arlésienne à ce jour. La profession ne peut que dénoncer cette méthode ».

Sur la réforme du RGE, la FFB « s'est opposée à l'accumulation d'obligations en tous genres qui va créer un monstre de complexité et engendrer des coûts insupportables, qui ne résoudra en rien le problème central des fausses attestations. À l'évidence, se joue pour le RGE, la chronique d'une mort annoncée. »

La FFB s'est enfin inquiétée du retour de l'écologie punitive. Une telle orientation entrainerait une défiance générale pour l'investissement immobilier, qui se traduira par un effondrement des marchés, donc de l'emploi.

Pour Jacques Chanut, le président de la FFB : « nous sommes totalement opposés à cette approche qui ignore les réalités du marché et des comportements. On ne peut que déplorer une méthode qui consiste à fixer des objectifs ambitieux, pour ne pas dire irréalistes, à réduire dans le même temps les incitations, et enfin à constater la non atteinte des objectifs pour justifier une approche punitive».