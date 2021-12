Cirque : Dans ton cœur, jusqu'au 12 octobre

Avec ses douze interprètes de grand talent, qui nous livrent des numéros époustouflants, ce spectacle résolument familial ravira les grands comme les petits.

Sous la direction de Pierre Guillois, créateur du spectacle burlesque Bigre, la troupe revisite la thématique de la vie de couple, de la rencontre à l'usine aux scènes de ménage. Tout ceci est prétexte à de fantastiques numéros lors desquels l'électroménager danse et s'envole avec les artistes qui livrent des prestations impressionnantes. Voltige et acrobaties portées par huit artistes accompagnés de quatre musiciens, ce spectacle rythmé et dynamique en met plein les yeux.

Bilguissa Diallo

Infos pratiques :

Théâtre de Sénart

8-10 allée de la Mixité • Carré Sénart • Lieusaint

Prix : 11 à 16€

Réservation : 01 60 34 53 60.

Mise en scène Pierre Guillois

Costumes Elsa Bourdin

Scénographie Jani Nuutinen, Alexandre de Dardel

Production Association Akoreacro