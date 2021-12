Circulation inter-files : nouvelle expérimentation à partir du 2 août

Après une première expérimentation (2016-2021) aux résultats mitigés, une nouvelle débute le 2 août et vise à étudier de nouvelles conditions de la pratique de la circulation inter-files (CIF). Les départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales, ainsi que les huit départements franciliens.

La CIF va être autorisée sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h. La circulation entre les files de véhicules à l'arrêt ou roulant à une vitesse très réduite se pratique sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée. L'espace latéral entre les véhicules circulant sur les deux voies les plus à gauche d'une chaussée doit être suffisant. La circulation inter-files se pratique à une vitesse de 50 km/h maximum avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules. Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers. Les deux ou trois-roues motorisés ne doivent pas forcer le passage. Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files. Lorsque les véhicules circulent à plus de 50 km/h sur au moins une des deux files, la CIF devient interdite.

Cette circulation inter-files fera l'objet d'une signalisation dans les zones de l'expérimentation et une campagne de communication sera prochainement lancée dans les territoires concernés.