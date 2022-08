Circulation difficile sur la RN2 et l'A104

Ce chantier va d’abord concerner une portion de la Nationale 2 comprise entre l’échangeur de l’A104 et la sortie pour Saint-Mard sur la RD404 (sens Paris-province). Ce secteur sera fermé à la circulation durant dix jours, du 1er au 10 août, et des déviations seront mises en place. Les bretelles d’accès depuis la RD212 et l’ex-N1104 à Compans seront également fermées.

La seconde phase de ces travaux va se situer sur l’A104 intérieure sur une portion comprise entre Villepinte et la RN2 (direction Paris). Les sorties pour Villepinte (n°1), le Parc des expositions (n°2) et l’échangeur de la prison (n°3), ainsi que l’échangeur avec la RN2 seront ainsi fermés eu 11 au 19 août. Selon la Direction des routes d’Île-de-France (Dirif), ces fermetures complètes sont obligatoires, afin de pouvoir traiter cette voie en une seule fois. Cette rénovation va nécessiter l’apport de 35 000 tonnes d’enrobés pour un coût estimé de 3, 5 millions d’euros pris en charge par l’Etat et la région Île-de-France.