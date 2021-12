Cinq nouvelles stations de covoiturage

Avec 60 %% d’automobilistes seine-et-marnais et 80 %% qui voyagent seuls dans leur véhicule, le Département est aujourd’hui largement sensibilisé à la pratique du covoiturage. Au cours du premier trimestre, cinq ouvertures de stations de covoiturage sont prévues. Ce sont ainsi 81 places de stationnement pour voitures et 18 places pour vélos qui sont proposées aux “covoitureurs” en Seine-et-Marne.

Une station multimodale de covoiturage a été récemment mise en service à Pézarches au croisement des routes départementales 231 et 402. Réalisée et financée par le Département, elle offre notamment une correspondance entre les lignes Seine-et-Marne Express (SME) 1 et 50, 36 places stationnement pour voitures et huit pour vélos dont quatre en box individuels. Cet aménagement a été cofinancé par la Région Île-de-France et le Stif. Cette station permet aux usagers de combiner l’utilisation des transports en commun et du covoiturage.