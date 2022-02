Cinq millions d’euros pour reconstruire le commissariat de Coulommiers

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu à Coulommiers en compagnie de Franck Riester, ancien député-maire de la ville et actuel ministre délégué au Commerce extérieur et à l’Attractivité. Il a annoncé aux policiers locaux que l’Etat allait débloquer cinq millions d’euros de crédits pour reconstruire le commissariat de Coulommiers d’ici 2024. L’objectif est d’offrir de meilleures conditions de travail aux forces de l’ordre. Cet investissement était attendu par tous les élus et les policiers de la ville mobilisés depuis plusieurs années. En 2017, le commissariat de Coulommiers avait même été considéré par l'Union nationale des policiers indépendants (UNPI) comme “le plus vétuste de France“. Gérald Darmanin a également profité de ce déplacement pour évoquer la réforme territoriale de la police mise en place en 2020 en Seine-et-Marne.