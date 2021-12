Cinq jeunes entreprises récompensées pour leur créativité

Ces prix sont initiés par la Maison de l'Emploi et de la Formation de Sénart, avec le soutien de la CCI Seine-et-Marne, de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne, de Seine-et-Marne Attractivité et le concours d'autres partenaires du département. Ils ont vocation à récompenser de jeunes entrepreneurs seine-et-marnais.

Le prix de « l'innovation en Seine-et-Marne », qui récompense un porteur de projet ou une entreprise créée depuis moins de 3 ans, dont l'activité, ou un processus, fait appel à de l'innovation, a été décérné à Pascal Haté, pour Watt Earth (Moissy-Cramayel). Son pitch ? « Faire de votre gestion énergétique un centre de profit ». L'entrepreneur propose, grâce à l'IA et au big data, de gérer de façon autonome et prédictive la consommation/production de nos énergies.

Le prix de « la Seine-et-Marne éco-attitude » a été remis à Alexandre Lagrange, de Croissy-Beaubourg, pour Ev4 France, qui réalise des « véhicules électriques d'exception », c'est-à-dire vélos électriques et des « engins de loisir » conçus, fabriqués et assemblés à la main en UE, exclusivement sur commande. Ce prix est dédié aux porteurs de projet ou aux responsables d'une entreprise créée il y a moins de trois ans et dont le secteur d'activité s'inscrit dans le développement durable, les éco-filières, l'environnement.

Le prix « les jeunes seine-et-marnais ont du talent » récompense une personne âgée de 18 à 30 ans, porteur de projet ou responsable d'une entreprise créée il y a moins de 3 ans, dont le lieu d'habitation du dirigeant ou le siège social de l'entreprise est situé sur le département de la Seine-et-Marne. Il a été remis à Maïté Galou, pour son projet Licorne Express, à Lieusaint, qui consiste en « une livraison magique de gâteaux ».

Le prix de « l'économie sociale et solidaire en Seine-et-Marne » a été remis à Karine Vandershrick, pour son projet de soutien des personnes en recherches d'emploi, Jesuisunero (« ero » pour « en recherche d'opportunités »). Ce prix vise à saluer l'action de toutes les initiatives collectives dont la finalité principale n'est pas la maximisation des profits ni l'enrichissement personnel et qui appliquent le principe de la démocratie.

Enfin, le prix de « la Seine-et-Marne est créative » a été remis à Stéphane Limontont, pour Esprit Motard (Pontault-Combault), un magasin/club/lieu de rassemblement pour tous les adeptes de ces deux-roues motorisés.

Chacun des lauréats a reçu une dotation comprenant un ensemble de conseils et d'accompagnements au développement de son entreprise, offerte par les partenaires des prix de la créativité 2018.