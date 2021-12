Cinq contrats ruraux adoptés par le Département

Ce dispositif contractuel est porté par la Région et par le Département, qui en est aussi l'instructeur. Il permet d'accompagner les projets d'investissement des communes de moins de 2 000 habitants et des syndicats intercommunaux de moins de 3 000 habitants.

Ces contrats ruraux concernent les communes de Boissise-la-Bertrand (canton de Savigny-le-Temple), Citry (canton de la Ferté-sous-Jouarre), Courquetaine et Crèvecoeur-en-brie (canton de Fontenay-Trésigny), Fontenailles (canton de Nangis), Fromont (canton de Fontainebleau), Marolles-en-Brie et Saint-Cyr-sur-Morin (canton de Coulommiers), Nanteau-sur-Lunain (canton de Nemours), Saint-Germain-en-Laxis (canton de Melun), Varreddes (canton de Claye-Souilly), le Syndicat pédagogique de Villefermoy (canton de Nangis) et le SIVU de la Petite Montagne (canton de Mitry-Mory). La participation du Département atteint au total à plus d'1,3 millions, d'euros pour ces 13 CoR.