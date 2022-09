Cinq communes obtiennent le label “Ville active et sportive”

Le label “Ville active et sportive“ apporte une reconnaissance à l’engagement volontariste et au travail des élus municipaux au sport, des équipes sur le terrain et des actions des associations sportives. C’est aussi un véritable outil pour définir la politique sportive d’une collectivité.

Cette année, ce sont 288 communes candidates qui ont été récompensées. Parmi elles, il y a 68 nouvelles villes et 220 autres qui ont renouvelé leur label pour trois ans. Des communes rurales ou urbaines de France métropolitaine ou d’Outre-mer : tous les lauréats ont à cœur la pratique d’une activité physique et sportive pour leurs administrés. Plus de 200 communes étaient représentées lors de cette cérémonie qui s’est déroulée le mois dernier.