1er festival du cinéma dédié à la Forêt à Fontainebleau

À la tombée de la nuit, aux alentours de 22h30, deux projections en plein air seront organisées sur le massif de Fontainebleau, le 10 juillet à Larchant (inscription obligatoire pour cette séance) et le 21 juillet à l'Hippodrome de la Solle. Pour commencer ces deux soirées, des balades pédagogiques et ludiques en forêt seront également organisées par les équipes de l'ONF.

En parallèle, huit séances dans les salles de cinéma de l'Ermitage et au CinéParadis de Fontainebleau complètent cette programmation consacrée à l'univers de la forêt. Au-delà des projections cinématographiques, cet événement se veut aussi être un espace d'échanges et de rencontres.

De Stand By Me de Rob Reiner (1986) à la poursuite de Ricky Baker de Taika Waititi (2017) en passant par Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki (1997), les 10 films proposés au public explorent des paysages forestiers réels et imaginaires.

Plus de détails sur :

http://www.onf.fr/onf/++oid++6450/@@display_advise.html